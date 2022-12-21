Донецк, 21 декабря, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Ночью 21 декабря боевики киевского режима выпустили три ракеты по Донецку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

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Обстрел был зафиксирован в 02:30 по местному времени. Из населённого пункта Мемрик в сторону Пролетарского района Донецка были выпущены три ракеты из реактивной системы залпового огня.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Запорожской области, которая контролируется ВСУ, 21 декабря объявлена воздушная тревога.