Варшава, 21 декабря, 2022, 04:45 — ИА Регнум. Сожаление по поводу того, что главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик не проявляет желания и воли узнавать об использовании разных видов оружия, выразил генерал польского спецназа в отставке и исполняющий обязанности главы Бюро национальной безопасности Роман Полько. Так он прокомментировать взрыв в кабинете офицера тубусов от гранатомёта, подаренных на Украине, сообщило Fakt.

ArturM Флаги Украины и Польши

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«К сожалению, такое возможно, что высокопоставленный офицер полиции не знаком с таким оружием. Но это, конечно, не оправдание. Честно говоря, жаль, что представитель силовых структур не проявляет желания и воли, так как, я думаю, у него было много возможностей познакомиться с таким оружием», — сообщил Роман Полько.

Он также рекомендовал Ярославу Шимчику посмотреть сериал «Четыре танкиста и собака», а именно важный момент, где один из танкистов хотел поднять пистолет, но его предупредили об опасности — оружие было заминировано. Этот отрывок генерал назвал обучающим и предложил офицеру полиции для ознакомления.

«Может, тогда бы правильнее отреагировал», — выразил надежду Роман Полько.

Как сообщало ИА REGNUM, подарок, который главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик получил на Украине, взорвался в его кабинете 15 декабря. Офицер был травмирован и попал в больницу.