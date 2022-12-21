CNN: Зеленский уже в дороге в Вашингтон
Вашингтон, 21 декабря, 2022, 04:43 — ИА Регнум. Информация о визите президента Украины Владимира Зеленского окончательно подтвердилась. Телеканал CNN со ссылкой на два источника сообщил, что глава киевского режима в дороге.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вашингтон
Читайте также: В ООН ничего не знают о возможном визите Зеленского в штаб-квартиру
«Владимир Зеленский уже на пути в Вашингтон», — сообщил телеканал.
Это первая поездка Зеленского за пределы Украины с момента начала спецоперации. Он планирует выступить в Конгрессе США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ООН заявили, что ничего не знают о возможном визите Зеленского в штаб-квартиру организации.