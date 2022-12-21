Вашингтон, 21 декабря, 2022, 04:43 — ИА Регнум. Информация о визите президента Украины Владимира Зеленского окончательно подтвердилась. Телеканал CNN со ссылкой на два источника сообщил, что глава киевского режима в дороге.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

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«Владимир Зеленский уже на пути в Вашингтон», — сообщил телеканал.

Это первая поездка Зеленского за пределы Украины с момента начала спецоперации. Он планирует выступить в Конгрессе США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ООН заявили, что ничего не знают о возможном визите Зеленского в штаб-квартиру организации.