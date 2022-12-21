На Сахалине банкротят рыболовецкую компанию экс-губернатора Дарькина
У налоговой службы возникли претензии к компании экс-губернатора Приморья Дарькина
Южно-Сахалинск, 21 декабря, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Арбитраж Сахалина 10 января 2023 года планирует рассмотреть обоснованность банкротного иска к рыболовецкой компании «Рускор», совладельцем которой является бывший губернатор Приморья Сергей Дарькин. Истцом в деле выступает налоговый орган, передаёт ИА REGNUM.
Из материалов дела известно, что Управление ФНС по Сахалинской области требует ввести в отношении компании первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение, назначив временного управляющего из числа участников ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия». Заявитель также просит включить в реестр кредиторов требование на сумму 8 709 898 рублей.
Помимо этого, претензии к «Рускору» есть и у департамента землепользования города Южно-Сахалинска, который через суд пытается взыскать задолженность по договору аренды земельного участка от 28.03.2011 года — более 552 тыс. рублей. Дело пока не рассмотрено.
Справка: ООО «Рускор» было создано в 2014 году. Гендиректор — Андрей Норин, чьи данные совпадают с данными вице-губернатора Приморского края, занимавшего пост при губернаторстве Сергея Дарькина. Владелец 45% доли в ООО — ООО «Инвестиционная компания «Смарт», которое принадлежит ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства». Среди бенефициаров последнего есть также супруга Дарькина — Лариса Белоброва.