Южно-Сахалинск, 21 декабря, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Арбитраж Сахалина 10 января 2023 года планирует рассмотреть обоснованность банкротного иска к рыболовецкой компании «Рускор», совладельцем которой является бывший губернатор Приморья Сергей Дарькин. Истцом в деле выступает налоговый орган, передаёт ИА REGNUM.

Premier.gov.ru Сергей Дарькин

Из материалов дела известно, что Управление ФНС по Сахалинской области требует ввести в отношении компании первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение, назначив временного управляющего из числа участников ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия». Заявитель также просит включить в реестр кредиторов требование на сумму 8 709 898 рублей.

Помимо этого, претензии к «Рускору» есть и у департамента землепользования города Южно-Сахалинска, который через суд пытается взыскать задолженность по договору аренды земельного участка от 28.03.2011 года — более 552 тыс. рублей. Дело пока не рассмотрено.