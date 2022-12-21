Вашингтон, 21 декабря, 2022, 04:25 — ИА Регнум. О потенциальных угрозах, которые несут принадлежащие другим странам технологии, заявил представитель Администрации США Нед Прайс, отвечая на вопросы об отношении к социальной сети TikTok. Он анонсировал намерение администрации США выработать совместно с другими государствами общий подход к вопросам, касающимся этой соцсети и якобы связанным с ней угрозам.

Solen Feyissa TikTok

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«Это не то приложение, которое нам в Госдепартаменте разрешено иметь на предоставленном государством телефоне по причинам, которые, думаю, понятны», — сказал Нед Прайс журналистам, интересовавшимся отношением Госдепа США к введению полного запрета на установку TikTok.

Он заявил об обсуждении потенциальных угроз от использования этой соцсети с народом США и союзниками страны в мире. Опасность TikTok он видит в том, что эта «технология принадлежит иностранному владельцу, другому государству, которое является соперником, противником, использующим, как известно, сведения об американских гражданах в неблаговидных целях».

Власти США намерены проинформировать весь мир о своих опасениях и сформировать единый подход по использованию китайской соцсети в ключе разногласий и вызовов, которые «которые представляет КНР для нас, для наших союзников и партнеров в том числе в сфере технологии». Нед Прайс выразил озабоченность этой проблемой и заявил о намерении «гармонизировать» подход к её решению.

Как сообщало ИА REGNUM, внесённый в Конгресс США проект бюджета на 2023 год включает положение о запрете на использование американскими госслужащими китайской социальной сети TikTok. Меры будут распространяться только на служащих федеральных ведомств США и не затронут пользующихся соцсетью граждан.