Москва, 21 декабря, 2022, 04:12 — ИА Регнум. Юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков напомнил, что собственникам жилья не нужно передавать копии свидетельства о поверке счетчиков в управляющие компании. Эксперт об этом рассказал агентству «Прайм».

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По словам Позднякова, сведения о поверке счётчиков в Федеральный информационный фонд передаёт организация, поверившая прибор учёта.

Собственники обязаны обеспечивать ввод счетчиков в эксплуатацию, их надлежащую техническую эксплуатацию, своевременную замену. 1 сентября Верховный Суд признал недействующим пункт Правил в части, предусматривающей обязанность потребителя направлять исполнителю коммунальных услуг копию документа о результатах поверки счетчика.

«Актуальные данные о пригодности счётчика всегда есть в общедоступном государственном ресурсе. В итоге результаты поверки счётчиков подтверждаются сведениями из ФГИС, а не свидетельством о поверке, которое перестало быть документом, подтверждающим факт проведения поверки, и носит факультативный характер», — пояснил юрисконсульт.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в России вступил в силу новый стандарт по поверке счётчиков приборов учёта в многоквартирных домах. Новый ГОСТ Р 8.1012-2022, предусматривает проведение поверки лишь организациям, получившим соответствующую лицензию.