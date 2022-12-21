США хотят с союзниками согласовать сокращение «потолка» цен на нефть
Вашингтон, 21 декабря, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Власти США заявили о намерениях согласовать с союзниками сокращение предельной цены на российскую нефть, которая была установлена на уровне 60 долларов за баррель. Об этом 20 декабря сообщил первый замминистра финансов США Адевале Адейемо.
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По мнению Адейемо Россия в ноября заработала меньше на продажи нефти, чем в октябре. При этом, объёмы добычи практически не снизились.
«Вместе с союзниками и партнерами будем договариваться о ещё более низких ценах на российскую нефть. Вашингтон будет продолжать использовать санкции и экспортный контроль, чтобы встать на пути российской цепочки поставок и способности производить вооружения», — цитирует Reuters замминистра.
Как сообщало ИА REGNUM, в Германии не станут покупать в 2023 году российскую нефть, заявила 20 декабря представитель министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сузанне Унград.