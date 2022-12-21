Вашингтон, 21 декабря, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Власти США заявили о намерениях согласовать с союзниками сокращение предельной цены на российскую нефть, которая была установлена на уровне 60 долларов за баррель. Об этом 20 декабря сообщил первый замминистра финансов США Адевале Адейемо.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Читайте также: Германия не намерена покупать российскую нефть в 2023 году

По мнению Адейемо Россия в ноября заработала меньше на продажи нефти, чем в октябре. При этом, объёмы добычи практически не снизились.

«Вместе с союзниками и партнерами будем договариваться о ещё более низких ценах на российскую нефть. Вашингтон будет продолжать использовать санкции и экспортный контроль, чтобы встать на пути российской цепочки поставок и способности производить вооружения», — цитирует Reuters замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии не станут покупать в 2023 году российскую нефть, заявила 20 декабря представитель министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сузанне Унград.