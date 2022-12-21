Москва и Минск исполняют обязательства по ядерному оружию — МИД РФ
МИД России: Москва и Минск взаимодействуют в рамках договора о нераспространении ядерного оружия
Москва, 21 декабря, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не нарушается Белоруссией и Россией. Страны взаимодействуют, строго соблюдая его, заверила представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Её слова опубликовал «Комменрсант».
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Представитель МИД РФ назвала меры по обеспечению безопасности, озвученные на встрече президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко, вынужденной реакцией «на целенаправленное развитие многолетней практики т. н. «совместных ядерных миссий» НАТО».
В МИД РФ напомнили, что Россия долго проявляла сдержанность в этом вопросе и предлагала США взаимодействие в части обеспечения гарантий безопасности, но эти действия не были результативны. Это стало одной из причин введения РФ и Белоруссией контрмер, которые тем не менее не нарушают ДНЯО. В контексте сотрудничества Белоруссии намерены передать комплексы «Искандер-М», а самолёты республики Су-25 получат технической возможности нести ядерное оружие.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что РФ и Белоруссия никого не шантажируют ядерным оружием, заявлял белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, поводом для переговоров стало то, что «поляки обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу».