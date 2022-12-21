Вашингтон, 21 декабря, 2022, 03:39 — ИА Регнум. В ООН заявили, что ничего не знают о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в штаб-квартиру организации 21 сентября.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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Как заявил журналистам представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в организацию поступило много запросов о приезде главы киевского режима в Вашингтон. Информации, а соответственно и планов, о том что Зеленский посетит штаб-квартиру ООН нет.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Зеленского в США ожидают 21 декабря. Различные источники заверили представителей СМИ, что он выступит в Конгрессе. Также планируется встреча главы киевского режима с президентом США Джо Байденом.