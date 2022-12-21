Вашингтон, 21 декабря, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Политика Китая по COVID-19 и энергетический кризис в странах Евросоюза отражаются на экономике Соединённых Штатов Америки. Об этом заявил 21 декабря заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в интервью Reuters.

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Последствия для финансовой системы страны от влияния этих факторов преодолевают c помощью политических решений, подчеркнул представитель минфина.

«Мы уже испытываем влияние этих факторов, но мы в большей степени способны справиться с ними и преодолеть их благодаря принятым нами политическим решениям», — сказал Адевале Адейемо.

Как сообщало ИА REGNUM, профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский в октябре заявлял о том, что экономика США войдет в глубокую рецессию уже через шесть месяцев.