Баку, 21 декабря, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Помощник Генерального секретаря ООН Мирослав Енча на заседании Совета Безопасности обратился к Армении и Азербайджану с призывом прекратить огонь на основании соответствующего соглашения от 9 ноября 2020 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан и Армения

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Енча призвал Баку и Ереван прийти к мирному решению «пока не стало поздно», а международное сообщество не должно допустить конфликта сторон, который может затронуть Южный Кавказ.

Азербайджан регулярно сообщает о стрельбе с территории Армении и Нагорного Карабаха. Как правило, российские миротворцы, контролирующие ситуацию в карабахском районе, не подтверждают подобные заявления.

Дипломатические отношения между двумя странами отсутствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, Ереван опровергает обвинения Баку в обстрелах азербайджанских позиций возле границы.