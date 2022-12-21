Москва, 21 декабря, 2022, 03:07 — ИА Регнум. В течение ещё ближайших 5–10 лет доллар США не вытеснит другая валюта, но страны в этот период не будут отказываться от альтернатив. Об этом агентству «Прайм» заявил доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Николай Кульбака.

ИА REGNUM Доллар

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Эксперт уверен, что говорить о крахе долларовой империи преждевременно. Кульбака назвал три основные причины, которые сохраняют доллар США на позициях мировой валюты, — наличие одной валюты удобно для участников рынка, за долларом стоит крупная экономика, доллар достаточно устойчив.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью РБК предположил, что курс рубля ослабнет «в разумных пределах», если мировая экономика избежит рецессии.