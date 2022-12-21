Будапешт, 21 декабря, 2022, 03:01 — ИА Регнум. Две трети жителей стран Евросоюза сообщили о тревоге из-за конфликта на Украине в ходе опроса. Исследование проводил центр изучения общественного мнения Szazadveg, который находится в Венгрии.

Флаги России и Украины

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В опросе принимали участие жители всех стран Евросоюза, всего 1000 человек. Вопросы людям задавали в ходе телефонного разговора. Исследование показало, что 68% респондентов испытывают в той или иной степени тревожность в связи с ситуацией на Украине.

Кроме того, 82% опрошенных скорее согласны с утверждением, что «Россию и Украину надо принудить к мирным переговорам», чтобы конфликт завершился. Чаще всего за этот вариант выступали жители Кипра, Греции и Венгрии (от 88 до 91%), в этих странах не были приняты санкции Евросоюза. Много противников мирных переговоров выявлено в Эстонии, Латвии, Польше и Литве (29-42% на фоне среднего показателя по ЕС в 17%).

Наиболее часто о тревоге при мысли о конфликте на Украине говорили жители Венгрии и Германии (93 и 81% опрошенных соответственно).

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры о мире на территории Украины в ближайшее время вряд ли возможны, конфликт будет продолжаться, заявил 19 декабря на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.