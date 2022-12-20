Гаага, Нидерланды, 21 декабря, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Апелляционный суд Гааги 20 декабря вынес решение о том, что правительство Нидерландов незаконно различало беженцев с Украины и из других стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

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По мнению судей, принимающая сторона не должна различать беженцев, создавать привилегии — необходимо относиться одинаково ко всем.

«Власти Нидерландов разрешали украинским беженцам оставаться в стране без узаконенных процедур и устраиваться на работу сразу по прибытии в страну. Тем самым нарушались международные стандарты по размещению беженцев», — пишет Dutch News.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше на днях предприняли попытку вытеснения украинских беженцев на территорию Белоруссии. При этом польские пограничники использовали для выполнения своего замысла калитку для животных.