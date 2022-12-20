Вашингтон, 21 декабря, 2022, 02:21 — ИА Регнум. В администрации Соединённых Штатов Америки повесили на Тегеран вину за отсрочку выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. О срыве «сделки» из-за действий иранских властей заявил 20 декабря пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.

U.S. Embassy and Consulates in Russia Нед Прайс

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По его словам, в сентябре все стороны были готовы к выполнению договорённостей, кроме Ирана, который «убил возможность быстрого взаимного возвращения к соблюдению СВПД».

«Был момент, когда мы думали, что находимся на пороге взаимного возвращения к соблюдению СВПД, но Иран отвернулся от сделки, которая обсуждалась во время переговоров и была одобрена всеми остальными», — уверен Нед Прайс.

Он также заявил об «углубляющемся военном партнёрстве» между США и Россией», подчеркнул, что США не намерены допустить появление у Ирана ядерного оружия и анонсировал намерение американских властей использовать в разрешении этих вопросов дипломатические методы.

«Мы по-прежнему считаем, что дипломатия представляет собой наиболее эффективный и устойчивый способ достижения этой цели и обеспечения того, чтобы Иран был навсегда гарантированно лишен возможности получить ядерное оружие. Вместе с тем, у нас для этого есть широкий набор средств, мы не исключаем из него ни один из возможных вариантов», — отметил Нед Прайс.

Он не стал отвечать на вопрос о готовности вернуться к соблюдению договорённостей в случае, если этого захочет Тегеран, аргументировав свою позицию тем, что Иран якобы демонстрирует нежелание такого развития событий.

Как сообщало ИА REGNUM, надуманные выпады и провокации в адрес Тегерана могут привести к срыву Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил 19 декабря постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации. Он подчеркнул, что сейчас идёт процесс реанимирования «сделки», и непреодолимых проблем, препятствующих этому, нет, но есть помехи.