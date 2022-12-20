Рим, 21 декабря, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин в интервью газете Il Sole 24 Ore назвал введение предельной биржевой цены на газ в Евросоюзе «политическим сигналом» для России.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Читайте также: Новак предупредил Евросоюз о возможном дефиците газа

«Дан чёткий и громкий политический сигнал: Италия и Европа не позволяют себя запугать и защищают своих граждан», — сказал итальянский министр.

По его мнению, введение потолка цен на нефть стало победой Италии и всех европейцев, а Рим сможет стать «средиземноморским энергетическим хабом».

Как сообщало ИА REGNUM, введение так называемого «потолка цен» на газ в ЕС может привести к дефициту этого топлива в европейском регионе, заявил 20 декабря вице-премьер России Александр Новак.