Глава «Роскосмоса» назвал основные причины убыточности предприятия
Глава «Роскосмоса» заявил об увеличении убытков корпорации из-за санкций до 50 млрд рублей
Москва, 21 декабря, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Руководство «Роскосмоса» спрогнозировало, что убытки госкорпорации по итогам 2022 года составят более 50 млрд рублей. Об этом глава организации Юрий Борисов рассказал в интервью газете «Ведомости».
Минобороны России
Юрий Борисов
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Отмечается, что в 2021 году убытки «Роскосмоса» составили чуть меньше нынешних — 31 млрд рублей.
Причина убытков — срыв сроков поставки заказов. Также к росту убытков привели антироссийские санкции.
Как сообщало ИА REGNUM, сразу два судебных спора о взыскании штрафных санкций по госконтрактам проиграла госкорпорация «Роскосмос» в арбитраже Москвы.