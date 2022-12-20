Москва, 21 декабря, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Руководство «Роскосмоса» спрогнозировало, что убытки госкорпорации по итогам 2022 года составят более 50 млрд рублей. Об этом глава организации Юрий Борисов рассказал в интервью газете «Ведомости».

Минобороны России Юрий Борисов

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Отмечается, что в 2021 году убытки «Роскосмоса» составили чуть меньше нынешних — 31 млрд рублей.

Причина убытков — срыв сроков поставки заказов. Также к росту убытков привели антироссийские санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу два судебных спора о взыскании штрафных санкций по госконтрактам проиграла госкорпорация «Роскосмос» в арбитраже Москвы.