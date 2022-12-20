Российские моряки с панамского судна просят помощи в Венесуэле
Каракас, 21 декабря, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Экипаж сухогруза Leros, принадлежащего Панаме и с августа вынужденно ожидающего ремонта в порту Венесуэлы, пожаловался на проблемы с продуктами питания. Справляться с трудностями морякам помогло российское посольство, рассказал РИА Новости капитан судна Альберт Фазлиев.
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На сухогрузе находятся 13 граждан России и пять жителей Индонезии, они страдают от проблем в снабжении. Морякам не хватает продуктов питания, порции вынуждены уменьшать. Кроме того, люди фактически находятся в опасности из-за неполадок в работе важного оборудования, но эта проблема также игнорируется судовладельцами.
По его словам, морякам привозят только половину продуктов питания от необходимого, поэтому рацион скудный. Кроме того, экипаж не получает положенных денег от компании-судовладельца и оператора судна. Задержки зарплаты длятся с августа.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте из южнокорейского порта Пусан сигнал SOS подали российские моряки с рыболовного судна «Арго», которое ещё месяц назад встало на ремонт, но тот в итоге оказался не оплачен.