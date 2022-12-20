Каракас, 21 декабря, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Экипаж сухогруза Leros, принадлежащего Панаме и с августа вынужденно ожидающего ремонта в порту Венесуэлы, пожаловался на проблемы с продуктами питания. Справляться с трудностями морякам помогло российское посольство, рассказал РИА Новости капитан судна Альберт Фазлиев.

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На сухогрузе находятся 13 граждан России и пять жителей Индонезии, они страдают от проблем в снабжении. Морякам не хватает продуктов питания, порции вынуждены уменьшать. Кроме того, люди фактически находятся в опасности из-за неполадок в работе важного оборудования, но эта проблема также игнорируется судовладельцами.

«С продуктами нам на днях помогло посольство России в Каракасе, после нашей просьбы о помощи консульский отдел убедил портового агента, который должен нас обеспечивать, доставить на борт немного продуктов. Спасибо нашим дипломатам, у нас теперь есть еда на четыре-пять дней», — отметил Альберт Фазлиев.

По его словам, морякам привозят только половину продуктов питания от необходимого, поэтому рацион скудный. Кроме того, экипаж не получает положенных денег от компании-судовладельца и оператора судна. Задержки зарплаты длятся с августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте из южнокорейского порта Пусан сигнал SOS подали российские моряки с рыболовного судна «Арго», которое ещё месяц назад встало на ремонт, но тот в итоге оказался не оплачен.