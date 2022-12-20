Вашингтон, 21 декабря, 2022, 01:32 — ИА Регнум. Американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о подробностях планируемого на 21 декабря визита президента Украины Владимира Зеленского в Конгресс США, а также о встрече с Джо Байденом.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012 Владимир Зеленский

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Отмечается, что Зеленский планирует выступить с обращением на совместном заседании обеих палат Конгресса. Глава киевского режима поблагодарит за помощь и выразит надежду на «дальнейшее финансирование».

Также СМИ сообщают, что «прорабатываются и планы встречи Байдена и Зеленского».

Стоит отметить, что это первая поездка Зеленского за пределы Украины с момента начала спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Конгрессе США ждут президента Украины Владимира Зеленского 21 декабря.