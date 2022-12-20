СМИ сообщили о планах Зеленского в ходе визита в США
СМИ сообщили о планах Зеленского встретиться с Байденом в ходе визита в США
Вашингтон, 21 декабря, 2022, 01:32 — ИА Регнум. Американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о подробностях планируемого на 21 декабря визита президента Украины Владимира Зеленского в Конгресс США, а также о встрече с Джо Байденом.
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Отмечается, что Зеленский планирует выступить с обращением на совместном заседании обеих палат Конгресса. Глава киевского режима поблагодарит за помощь и выразит надежду на «дальнейшее финансирование».
Также СМИ сообщают, что «прорабатываются и планы встречи Байдена и Зеленского».
Стоит отметить, что это первая поездка Зеленского за пределы Украины с момента начала спецоперации.
Как сообщало ИА REGNUM, в Конгрессе США ждут президента Украины Владимира Зеленского 21 декабря.