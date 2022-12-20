Пекин, 21 декабря, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Совместные учения флота России и Китая запланированы на 21 декабря. Мероприятие стартует в Восточно-Китайском море под названием «Морское взаимодействие-2022», сообщили в Министерстве обороны РФ.

Government ZA Флаги России и Китая

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«Запланированы совместные ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям, стрельбы артиллерией по морским целям и отработка совместных противолодочных действий с практическим применением оружия», — говорится в сообщении.

Главными задачами учений названо укрепление военно-морского взаимодействия между Россией и Китаем, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В учениях задействуют в том числе российский флот — гвардейский ракетный крейсер «Варя́г» о́рдена Нахи́мова, который является флагманом Тихоокеанского флота РФ, фрегат «Маршал Шапошников», а также два корвета проекта 20 380 — «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Со стороны Китая в учениях примут участие два эскадровых миноносца, столько же сторожевых кораблей, дизельная подводная лодка и судно комплексного снабжения. Кроме того, к общему мероприятию привлекут самолёты и вертолёты морской авиации РФ и КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, цель этих маневров — укрепление военно-морского сотрудничества между Москвой и Пекином, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.