Вашингтон, 21 декабря, 2022, 01:13 — ИА Регнум. Власти США намерены поставить киевскому режиму зенитно-ракетные комплексы Patriot уже в скором времени — с очередным пакетом военной помощи. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Zachi Evenor Patriot

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Отмечается, что официальных сообщений о поставках нет. Также говорится, что США планируют включить в пакет наборы для переделки обычных боеприпасов в «умные» бомбы JDAM.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2023 года Франция поставит в Киев новую партию оружия, заявил 20 декабря президент страны Эммануэль Макрон.