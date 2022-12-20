Вашингтон, 21 декабря, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Под предлогом создать зону безопасности в западной Украине Вашингтон может отправить военных в Польшу для борьбы с Россией. Такие опасения выразил отставной американский полковник Дуглас Макгрегор во время трансляции на YouTube-канале Judging Freedom.

Zbitnev/Shutterstock.com США и Польша

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«Я боюсь, что мы внезапно услышим от Джо Байдена по телевидению: «Этим вечером, уважаемые соотечественники, я отправил наших военных для обеспечения на Западной Украине зоны безопасности», — отметил он.

По словам военного, в столице США ранее уже звучали заявления о том, что Польша имеет стратегический потенциал как «плацдарм против России». Поэтому в рамках противостояния с Москвой Вашингтон вполне может отправить американских солдат на Украину через Польшу, предположил полковник. При этом он уверен, что эти действия будут аргументированы необходимостью мира, свободы и демократии, но фактически происходящее напомнит ситуацию во Вьетнаме.

«Только в этот раз речь идёт не о Вьетнаме, а о России, великой державе», — предупредил американский военный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявлялось, что власти США не видят признаков того, что Белоруссия готовится принять участие в специальной военной операции. Об этом сказал 20 декабря пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.