Вашингтон, 21 декабря, 2022, 00:53 — ИА Регнум. В Конгрессе США ждут президента Украины Владимира Зеленского 21 декабря. Об этом сообщает Punchbowl News.

(сс) Alan Levine Конгресс США

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«Планируется, что Зеленский встретится с руководством Конгресса и руководителями комитетов национальной безопасности от обеих партий», — пишет американское издание.

Как сообщало ИА REGNUM, Конгресс США, как полагают в Белом доме, намерен ослабить поддержку киевского режима. В связи с этим представители американской администрации ведут консультации с республиканцами.