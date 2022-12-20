Париж, 21 декабря, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Телефонная беседа с президентом России Владимиром Путиным в планах у французского лидера Эммануэля Макрона после разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским и представителем (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом Макрон заявил 20 декабря в интервью телеканалу LCI.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

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«Я ещё не говорил с ним», — отметил президент Франции, имея в виду Владимира Путина.

Темой разговора Макрон назвал ядерную безопасность, сохранение гражданской инфраструктуры на Украине и ситуацию вокруг Запорожской АЭС, «если к тому моменту не возникнут другие темы, которые окажутся первоочерёдными».

Конкретные сроки беседы с Владимиром Путиным французский лидер не назвал. Телефонный разговор был анонсирован на прошлой неделе. Пояснялось, что звонок состоится после доработки соглашения об отводе вооружений от ЗАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает прямые контакты с Владимиром Путиным, назвав переговоры лучшим способом сохранить взаимодействие между странами и урегулировать конфликт.