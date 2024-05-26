Жителям ДНР будут оказывать медпомощь в федеральных центрах — Путин
Путин пообещал, что пациентов из ДНР будут лечить в федеральных центрах
Москва, 21 декабря, 2022, 00:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным пообещал обеспечить пациентов из региона возможностью проходить лечение в федеральных центрах страны. Нуждающихся в такой помощи будут доставлять в крупные медучреждения, отметил российский лидер.
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Глава государства заявил о необходимости строительства новых больниц, обновления оборудования учреждений и о том, что нужно «приводить в порядок то, что есть». Кроме того, планируется повышать квалификацию медработников в ДНР и «вписывать их в систему дополнительной подготовки российского Минздрава».
Как сообщало ИА REGNUM, на встрече Владимиром Путиным Денис Пушилин заявил об участившихся обстрелах региона со стороны ВСУ. Он обратился за помощью с целью усиления противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.