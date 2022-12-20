Москва, 21 декабря, 2022, 00:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи 20 декабря с временно исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником отметил, что ситуация в Луганской Народной Республике продолжает оставаться весьма сложной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Путин подчеркнул, что ключевой задачей в регионе является обеспечение безопасности населения.

Президент РФ предложил Пушилину начать встречу с обсуждения текущих проблем экономики, социальной сферы и здравоохранения ЛНР, а после вернуться к вопросам специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, действия законодателей, органов власти и общественных объединений в части мобилизации в России будет курировать специальная рабочая группа. Её поручил сформировать президент России Владимир Путин.