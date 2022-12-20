Санкт-Петербург, 20 декабря, 2022, 23:58 — ИА Регнум. В правительстве Петербурга считают, что громкий скандал вокруг определения места захоронения погибшего в ходе СВО бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова раздут искусственно, чтобы раскачать политическую обстановку в городе, и грубо нарушает моральные нормы, принятые в российском обществе. До сих пор не состоявшееся захоронение в интервью «Фонтанке» прокомментировал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, которому подведомственна ритуальная сфера.

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Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к главам обеих палат Федерального Собрания и лидерам четырех думских партий с просьбой прислать в Петербург чрезвычайную комиссию, которая должна разобраться в ситуации и добиться похорон Меньшикова — бывшего заключенного, бойца ЧВК, посмертно награжденного медалью «За отвагу» — на Аллее Славы Белоостровского кладбища, несмотря на отсутствие у него при жизни статуса военнослужащего.

Как рассказал Кирилл Поляков, 12 декабря власти получили просьбу похоронить Меньшикова на Аллее Славы.

«У нас нет такого места на Белоостровском кладбище, и на других кладбищах тоже <…> На следующий день мы создали Аллею доблести. На этой аллее можно хоронить всех, кто не является военнослужащими и сотрудниками спецподразделений», — сказал вице-губернатор.

Однако, по его словам, несмотря на первоначальное согласие с таким вариантом и уже выбранное место для могилы, похороны до сих пор не состоялись, а в адрес руководства города были высказаны различные обвинения.

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«В итоге: то хороним, то не хороним, то завтра, то нет. Нам нужен представитель с оригиналом документов и заявлением о том, что нужно похоронить на Аллее доблести — они сами выбрали это место. А то они ходят кругами и одна политическая возня», — сказал Поляков.

По его данным, за время СВО, с февраля 2022 года, в Петербурге похоронили как минимум 13 бойцов ЧВК, в том числе на Белоостровском кладбище, и «проблем ни разу с этим не было».

«Единственное отличие, что у всех захороненных были родственники — они, видимо, не давали возможность использовать эту ситуацию с целью раздувания политического скандала. Над трупами ведь у нас в стране глумиться не принято», — заявил чиновник Смольного.

«Все возможности для захоронения были созданы, хотя к Петербургу этот парень не имеет отношения — родился в Архангельской области, сидел в Рязанской. Но мы не задавали таких вопросов», — добавил Кирилл Поляков.

Он утверждает, что скандал раздувается намеренно, «чтобы просто покачать политическую ситуацию в городе, использовать парня погибшего». «Парень — сирота. Вот и решили использовать то, что за него никто не вступится. Перестаньте над телом глумиться и похороните человека», — призвал Поляков.

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