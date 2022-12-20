Вброс Западом «русского следа» нацелен на поддержку Приштины — посол РФ
Боцан-Харченко: вброс «русского следа» Западом нацелен на поддержку столицы непризнанного Косово
Белград, 21 декабря, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Запад планомерно вбрасывает версии «русского следа» в конфликте в Косове и Метохии, чтобы прикрыть свою однобокую позицию на происходящее.
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«Запад неизменно нацелен на поддержку Приштины. Так будет и впредь, уверен. А теперь для камуфлирования одностороннего антисербского подхода подбрасываются безосновательные версии о «русском следе». На кого рассчитаны эти домыслы? Граждане Сербии отлично понимают причины напряженности», — цитирует Александра Боцан-Харченко пресс-служба посольства России в Белграде.
Как сообщало ИА REGNUM, съезд Сербской социалистической партии (СПС) первого вице-премьера и главы МИД Сербии Ивицы Дачича покинул из-за выступления бывшего премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, которое носило антироссийский характер, посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.