Нью-Йорк, США, 20 декабря, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Замороженные активы Афганистана не должны использоваться Соединёнными Штатами Америки для решения своих задач, заявил 20 декабря постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Он назвал ситуацию с разморозкой афганских средств возмутительной и констатировал необходимость незамедлительно вернуть эти средства народу Афганистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

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«Попытки США и других крупных доноров использовать афганские средства в качестве предлога для решения своих задач аморальны. Создание искусственных условий — путь в никуда. Призываем незамедлительно вернуть украденные средства афганскому народу, в том числе тем женщинам и девочкам, о которых вы говорите сегодня», — сказал Небензя.

На заседании Совета Безопасности ООН он также высказал мнение, что организация делает недостаточно шагов для оказания гуманитарного содействия Афганистану и помощь стране оказывают только в пределах базовых нужд.

По словам Небензи, в Кабуле видят это, и потому выбирают путь «самодостаточного развития без ожидания западного финансового содействия». Постпред РФ в ООН также констатировал попытки США обвинить в ситуации в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он напомнил, о многочисленных преступлениях со стороны американских и натовских военных, которые тщательно замалчиваются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он заявил о том, что надуманные выпады и провокации в адрес Тегерана могут привести к срыву Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.