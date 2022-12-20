Москва, 20 декабря, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Киевские боевики стреляют по жилым кварталам Донецка, но эти факты игнорируются за границей. Об этом заявил 20 декабря президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Российский лидер подчеркнул, что не смотря на целенаправленность этих атак, СМИ и правозащитники на Западе не публикуют информацию об этих обстрелах. При этом от ударов страдают мирные жители.

«По поводу этих обстрелов. Я так понимаю, что удары приходятся прямо по жилым кварталам Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Обращаем внимание на то, что никакие иностранные средства массовой информации, правозащитные организации, что называется, голоса не подают», — отметил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, за 16 дней декабря из-за падения ракет, выпущенных киевскими боевиками, погиб 21 мирный житель Донецка. Ещё 94 человека были ранены, рассказал Денис Пушилин 20 декабря на встрече с президентом РФ.