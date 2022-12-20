Москва, 20 декабря, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал «Российской газете», что президент Владимир Путин был в зоне спецоперации 16 декабря. Об этом в своём телеграм-канале написал депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Programmes.putin.kremlin.ru Президент России В.В.Путин

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«Наш Верховный главнокомандующий был в зоне специальной военной операции. Это говорит о том, что идёт уточнение ранее принятых решений и какие-то положительные и позитивные события нас в любом варианте должны ожидать. Всему своё время, если касаться именно посещения зоны специальной военной операции, то здесь, конечно, крайне важно, что Верховный не просто заслушивал обстановку и о чём-то говорил, а он со всеми командующими лично переговорил и каждого лично заслушал. Личное общение даёт полное представление о том, что сегодня происходит, как всё будет в будущем», — сообщил Гурулёв.

Дмитрий Песков уточнил: «Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да».

Как сообщало ИА REGNUM, мнение Андрея Гурулёва о том, что Европа готовится к большой войне на континенте, Дмитрий Песков комментировать не стал.