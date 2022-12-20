Москва, 20 декабря, 2022, 23:28 — ИА Регнум. За 16 дней декабря из-за падения ракет, выпущенных киевскими боевиками, погиб 21 мирный житель Донецка. Ещё 94 человека были ранены, рассказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Council.gov.ru Денис Пушилин

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Он подчеркнул, что обстрелы со стороны ВСУ ведутся целенаправленно. Только в декабре в результате атак были повреждены 460 домов.

«Обстрелы конкретно по Донецку, Макеевке, Горловке. Если брать только Донецк, только со 2-го по 18-е число у нас погиб 21 человек, 94 человека получили ранения — это абсолютно мирные жители», — отметил Денис Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с Владимиром Путиным он также заявил об участившихся обстрелах региона со стороны ВСУ и обратился за помощью с целью усиления противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.