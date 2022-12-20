Луганск, 20 декабря, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи 20 декабря с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником обсудил тему «копанок», отметив, что закрыть их — это самое простое решение, за которым могут последовать проблемы с занятостью.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

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«Людям негде будет работать», — предположил Владимир Путин, добавив, что необходимо внимательно смотреть на уровень зарплат, внимательно анализировать и взвешенно принимать решения о судьбе «копанок».

«Сейчас есть возможность с чистого листа, с центра поля, как говорят в футболе, все проанализировать и принять выверенные, согласованные с людьми решения», — обратился к Пасечнику российский глава.

Путин подчеркнул, что в любом случае решение остаётся за руководством Луганской Народной Республики, торопиться не надо, обещая поддержку во всех вопросах, акцентируя, что обеспечение работой и соответствующей зарплатой — «вот что важно».

Как сообщало ИА REGNUM, угольные предприятия на территории Луганской Народной Республики могут продолжить работать как государственные или пройти приватизацию. Решение по этому вопросу примет руководство региона, заявил 20 декабря Владимир Путин на встрече с Леонидом Пасечником.