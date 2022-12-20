Москва, 20 декабря, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Действия законодателей, органов власти и общественных объединений в части мобилизации в России будет курировать специальная рабочая группа. Её поручил сформировать президент России Владимир Путин, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Владимир Путин

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Структура также будет заниматься вопросами подготовки мобилизованных, контролировать оказание помощи участникам спецоперации и их семьям по правовым вопросам и с целью социальной защиты. На рабочую группу возложат вопросы усовершенствования экипировки бойцов и их подготовки.

Отчитываться перед президентом РФ члены рабочей группы будут обязаны раз в месяц. В её задачи также будет входить формирование рекомендаций для Совета Федерации по мобилизации.

Руководство структурой возложено но одного из заместителей председателей СФ РФ. Работать в группе в том числе будут глава департамента «Роскосмоса» Александр Захаренко, военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Сладков и Семен Пегов, а также Михаил Звинчук, которому принадлежит новостной телеграм-канал о ходе спецоперации «Рыбарь».

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне проведения военной спецоперации России по-прежнему существуют «сложности с экипировкой», заявлял 7 декабря глава СПЧ Валерий Фадеев. Тогда Владимир Путин обещал разобраться с этой проблемой.