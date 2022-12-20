Бахмут, ДНР, 20 декабря, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Ожесточенные бои под Артёмовском в Донецкой Народной Республике продолжаются. Силы противника в схватках с российскими военными теряют технику.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

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«Украинские волонтёры сообщают об огромных потерях техники у 113-й бригады ТрО (Харьковская область) на Артёмовском (Бахмутском) направлении. За последние несколько дней только в одном батальоне было уничтожено более пяти внедорожников», — сообщается в телеграмм-канале Виталия Киселева (позывной «Коммунист»).

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики выдохлись и отказываются идти в атаку в районе Артёмовска и Соледара, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.