Дамаск, 20 декабря, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Ракетный удар по Дамаску был нанесён 20 декабря израильскими истребителями. Всего над городом были замечены четыре воздушных судна F-16, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Navoine.info Дамаск

Читайте также: Турция наносит точечные удары по курдским отрядам в Сирии

Ракеты упали недалеко от аэропорта столицы страны. Пострадали два человека, оба военные.

Видео взрывов после обстрела опубликовано в соцсетях. Атакованы четыре района города, несколько ракет сбили средства противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря турецкая армия точечно атаковала позиции и транспорт курдских отрядов самообороны на северо-востоке сирийской территории. Курды не предпринимали ответных действий, обстановка на северо-востоке республики в целом оставалась стабильной.