Москва, 20 декабря, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 декабря провел рабочую встречу с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.

kremlin.ru С временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.

В начале встречи президент отметил, что ситуация в республике остается сложной, а вопрос обеспечения безопасности мирных граждан остается ключевым.

Как сообщалось ранее, 20 декабря Владимир Путин вручил государственные награды нескольким гражданам страны, в том числе главам регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

Пасечник, как и врио главы ДНР Денис Пушилин, был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» высшей степени.

20 декабря в своем поздравлении работников органов безопасности с профессиональным праздником президент отметил, что обстановка в новых регионах страны остается крайне сложной и что действующие там войска будут укреплять современной техникой и вооружением.