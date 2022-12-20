Путин и Пасечник обсудили ситуацию в ЛНР
Путин провёл встречу с врио главы Луганской Народной Республики Пасечником
Москва, 20 декабря, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 декабря провел рабочую встречу с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.
В начале встречи президент отметил, что ситуация в республике остается сложной, а вопрос обеспечения безопасности мирных граждан остается ключевым.
Как сообщалось ранее, 20 декабря Владимир Путин вручил государственные награды нескольким гражданам страны, в том числе главам регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.
Пасечник, как и врио главы ДНР Денис Пушилин, был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» высшей степени.
20 декабря в своем поздравлении работников органов безопасности с профессиональным праздником президент отметил, что обстановка в новых регионах страны остается крайне сложной и что действующие там войска будут укреплять современной техникой и вооружением.