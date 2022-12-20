Москва, 20 декабря, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 декабря поручил сформировать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Андрей Турчак

Группу возглавит секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Также новый орган должен будет заниматься вопросами социальной поддержки участников военной спецоперации.

Рабочая группа должна будет представлять доклад по курируемым ею вопросам ежемесячно.

Как сообщалось ранее, 19 декабря президент России подписал закон о правах мобилизованных при возвращении на работу.

8 декабря Владимир Путин заявил, что дополнительная мобилизация в ряды Вооруженных сил в настоящее время не требуется.