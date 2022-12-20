Белгород, 20 декабря, 2022, 21:30 — ИА Регнум. После обстрела Белгорода боевиками ВСУ количество повреждённых квартир в многоэтажных жилых домах выросло до 70, сообщил 20 декабря врио мэра Белгорода Валентин Демидов.

Simadm.ru Валентин Демидов

«Всего различные разрушения зафиксированы в 70 квартирах и 12 частных домах. Также были повреждены 38 машин. Пострадал коммерческий объект», — написал он в своём телеграм-канале.

Как заверил врио мэра Белгорода, подрядчик до конца недели должен восстановить в повреждённых домах остекление и заменить оконные рамы. По частным домам строители проводят оценку, закрывая одновременно тепловой контур.

«Сможем обозначить собственникам срок восстановления по оставшимся видам работ, когда будет готово заключение. Но постараемся все выполнить оперативно. Работы будем принимать вместе с собственниками, как и прежде», — заключил Демидов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2022 года в результате обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ погиб один человек, ещё двенадцать жителей были ранены.

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