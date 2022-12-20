Париж, 20 декабря, 2022, 21:06 — ИА Регнум. В начале 2023 года Франция поставит в Киев новую партию оружия, заявил 20 декабря президент страны Эммануэль Макрон.

Официальное интернет-представительство президента России Эммануэль Макрон

Он отметил, что «в последнее время» Франция отправила ВСУ ракетные установки и системы ПВО Crotale.

Что именно войдет в состав новой партии, пока не решено, однако предполагается, что будут отправлены в том числе самоходные артиллерийские установки Caesar.

20 декабря о предстоящих новых поставках оружия ВСУ заявил и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

В администрации США, в свою очередь, 20 декабря сообщили, что поддерживают планы Конгресса по выделению Киеву 45 млрд долларов в 2023 году.