Суджанский район, Курская область, 20 декабря, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Суджанский район Курской области был обстрелян 20 декабря, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Rosavtodor.ru Роман Старовойт

В селе Махновка упало не менее четырех снарядов. Один человек пострадал, повреждены три здания, в том числе одно получило серьезные повреждения и восстановлению не подлежит.

Система смс-оповещения сработала оперативно, отметил также Старовойт.

Ранее 20 декабря власти Белгородской области сообщили об обстреле Шебекино. На несколько часов было нарушено энергоснабжение.

Также 20 декабря власти Брянской области сообщили об обстреле Суземского района со стороны ВСУ. Пострадавших не было.