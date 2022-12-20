Москва, 20 декабря, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Подключить членов Российской академии наук (РАН) к разработке новых школьных учебников планируют в Минпросвещения, сообщает 20 декабря пресс-служба ведомства.

Nataliya Sadovskaya Здание РАН. Москва

На встрече с главой РАН Геннадием Красниковым министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что «в настоящее время реализуется ряд совместных проектов с РАН, в том числе в ближайшей перспективе члены РАН включатся в разработку новых школьных учебников».

Как сообщало ИА REGNUM, рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

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Кравцов считает, что учебник будет писаться, «может быть, в течение года, может, чуть дольше».

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