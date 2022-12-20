Чебоксары, 20 декабря, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Чувашия закупит ещё 153 троллейбуса. Это станет возможным благодаря первоочередным мерам реформирования общественного транспортного обслуживания в Чебоксарской агломерации, которые обсудили на совещании у главы Чувашии Олега Николаева. Завершить реформу планируется в ближайшие пять лет — с 2023 по 2027 годы.

Дмитрий Сагдеев Троллейбус. Чебоксары

«На завершающем этапе находится документ транспортного планирования, который является фундаментальным как с точки зрения оценки пассажиропотока, так и современных технологий. С документом увязано и дальнейшее развитие территорий, прежде всего, наших городов. В итоге передвижение людей должно быть удобным, безопасным и соответствующим современным стандартам», — заявил Олег Николаев.

В рамках совершенствования перевозок власти уже приступили к созданию единого государственного перевозчика на базе троллейбусных предприятий Чебоксар и Новочебоксарска с передачей полномочий по транспортному обслуживанию населения в двух городах на уровень республики. Законопроект одобрен кабмином и внесен в Госсовет Чувашии.

Как пояснил министр транспорта Владимир Осипов, перевозчик сможет участвовать в федеральных программах обновления общественного транспорта, подвижной состав которого изношен более чем на половину. С этой целью предлагается закупить в 2023–2024 годах 153 троллейбуса, в том числе 40 по заявке республики на обновление подвижного состава в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». «Новые троллейбусы в том числе нужны для открытия межмуниципальных маршрутов между Чебоксарами и Новочебоксарском», — пояснил министр.

Глава Чувашии Олег Николаев напомнил, что «с учётом экологичности данного вида транспорта возможно привлекать «зелёные» облигации, финансовые обязательства, что расширит источники финансирования для ускорения в этом важном вопросе».

Целевую модель системы организации транспортного обслуживания населения в Чебоксарской агломерации впервые представили в августе текущего года. В результате преобразований маршрутная сеть Чебоксарской агломерации будет состоять из 146 маршрутов. Предполагается также внедрение нового тарифного меню, предусматривающего применение единых проездных билетов в двух городах, а также пересадочных абонементов, обеспечивающие бесплатные пересадки с одного маршрута на другой в течение определенного периода времени с момента оплаты первой поездки. Перевозчики будут переведены на регулируемый тариф, что позволит повысить их ответственность и усилить контроль за соблюдением ими расписания на маршрутах.

Стоит отметить, что в столице Чувашии на долю единственного муниципального перевозчика — троллейбусного управления — приходится более половины пассажирских перевозок, и с расширением троллейбусной сети возрос пассажиропоток. Финансовые проблемы предприятия столичные и региональные власти решали сообща. Напомним, глава администрации Чебоксар Денис Спирин ранее заявлял, что в апреле 2022 года правительство Чувашии и мэрия столицы республики приняли решение о выделении субсидии троллейбусному управлению в размере 95,5 млн рублей.

«Это поможет снизить финансовую нагрузку предприятия, на котором работают порядка 1,5 тыс. чебоксарцев», — сказал тогда мэр.

В июне 2022 года на погашение долгов за электроэнергию троллейбусных предприятий Чебоксар и Новочебоксарска правительство республики выделило из резервного фонда почти 80 млн рублей. Бюджетные деньги направлены на выполнение полномочий органов местного самоуправления: бюджет Чебоксар получил 76,4 млн рублей, казна Новочебоксарска — 3,5 млн рубля.

Читайте также: Долги троллейбусного управления Чебоксар погасят за счёт бюджета

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2022 года МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» сработало с убытком в размере 73,4 млн рублей. Кредиторская задолженность превысила 156 млн рублей, из которых 72% — за электроэнергию.