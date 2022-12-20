Вашингтон, 20 декабря, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Администрация США поддерживает планы членов Конгресса по выделению 45 млрд долларов Киеву в 2023 году, заявил 20 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

Общий объем расходов бюджета — 1,7 трлн долларов.

В Пентагоне ранее отмечали, что США готовы оказывать Ктеву военную и финансовую помощь так долго, как понадобится.

Часть американских СМИ ранее предполагали, что представители республиканской партии могут выступить за сокращение объемов военной и экономической помощи Киеву.