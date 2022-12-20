Москва, 20 декабря, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Новогодний концерт «Скажи героям спасибо» в поддержку участников спецоперации на Украине прошел в Москве в Центральном академическом театре Российской армии. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

По информации пресс-службы, концерт был организован Минобороны Российской Федерации и всероссийским детско-юношеским движением «Юнармия». Отмечается, что событие является поздравительной видео-открыткой, которая доступна к просмотру в записи воинам, выполняющим задачи СВО и бойцам, которые сейчас проходят лечение в госпиталях.

В мероприятии приняли участие юнармейские творческие коллективы и известные артисты: воспитанницы пансиона Минобороны России, воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова, ансамбль имени А. В. Александрова, группа «Любэ», Сергей Войтенко, Денис Майданов, Олег Газманов, ансамбли «Юные патриоты» и «Домисолька», коллектив «Тодес».