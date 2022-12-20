Оренбург, 20 декабря, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Нападающий Владимир Сычевой перешёл из «Оренбурга» в самарские «Крылья Советов». Об этом 20 декабря сообщил президент оренбургского футбольного клуба Василий Еремякин газете «Спорт-Экспресс».

Сычевой в составе омского «Иртыша» в 2020 г. (сс) Анна Нэсси

«Подтверждаю, что у Сычевого подписан контракт с «Крыльями Советов». Всё к этому шло», — сказал Еремякин.

Ранее издание сообщало, что самарский клуб заплатит за 26-летнего игрока 100 млн рублей, а контракт с ним будет рассчитан на 3,5 года.

Сычевой выступал за «Оренбург» с 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он делит первое место в списке лучших бомбардиров вместе с нападающим «Спартака» Квинси Промесом, на счету обоих игроков по 14 голов.