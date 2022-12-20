Москва, 20 декабря, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Иран заинтересован в строительстве ТЭС и использовании российского энергооборудования в проектах на своей территории. Об этом 20 декабря говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам встречи главы ведомства Николая Шульгинова и министра энергетики Ирана Али Акбаром Мехрабианом.

Minenergo.gov.ru Николай Шульгинов

«Одним из приоритетных вопросов является обеспечение надёжности энергосистем России и Ирана и устойчивость их параллельной работы», — сказал Шульгинов.

Он добавил, что Иран заинтересован в строительстве ТЭС и использовании российского оборудования в своих проектах, а российские компании — в совместном производстве в области газовых турбин.