В Минэнерго рассказали о сотрудничестве с Ираном в области энергетики
Москва, 20 декабря, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Иран заинтересован в строительстве ТЭС и использовании российского энергооборудования в проектах на своей территории. Об этом 20 декабря говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам встречи главы ведомства Николая Шульгинова и министра энергетики Ирана Али Акбаром Мехрабианом.
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Николай Шульгинов
«Одним из приоритетных вопросов является обеспечение надёжности энергосистем России и Ирана и устойчивость их параллельной работы», — сказал Шульгинов.
Он добавил, что Иран заинтересован в строительстве ТЭС и использовании российского оборудования в своих проектах, а российские компании — в совместном производстве в области газовых турбин.