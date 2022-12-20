Гагра, Абхазия, 20 декабря, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Коллективу посольства Абхазии в России представили нового посла — Алхаса Квициниа, сообщает 20 декабря пресс-служба министерства иностранных дел Абхазии.

Алхас Квициниа. Цитата из видео с канала Эхо Кавказа.

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба после знакомства сотрудников с послом подчеркнул, что посольство должно стать эффективным центром по продвижению национальных интересов республики.

По его словам, президент будет мониторить работу ведомства. В Абхазии рассчитывают, что эффективность работы посольства будет расти в соответствии с растущими задачами и вызовами.

В свою очередь Алхас Квициниа поблагодарил главу Абхазии за доверие и выразил надежду на совместную плодотворную работу с коллективом посольства.

Напомним, президент Абхазии Аслан Бжания назначил Квициниа чрезвычайным и полномочным послом Абхазии в России 30 ноября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2022 года депутаты парламентов Абхазии, Южной Осетии и члены Межпарламентской ассамблеи православия приняли участие в 63-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

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