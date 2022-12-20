Вашингтон, 20 декабря, 2022, 19:51 — ИА Регнум. В Белом доме не видят признаков участия белорусских военнослужащих в специальной военной операции России на территории Украины. Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

Комментируя визит президента России Владимира Путина в Минск, он сообщил, что в Вашингтоне не видели и не видят, чтобы вооруженные силы Белоруссии принимали участие в конфликте. Кирби подчеркнул, что белорусские силы по-прежнему не участвуют в СВО, добавив, что в Вашингтоне «не видят свидетельств этого».

Ранее Джон Кирби сообщил, что Вашингтоне не видит подготовки наступления российских войск на Киев, добавив, что в США следят за ситуацией.

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