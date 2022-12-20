На Украине не смогли спрогнозировать сроки восстановления энергоснабжения
Премьер Украины Шмыгаль не смог спрогнозировать сроки восстановления системы энергоснабжения
Киев, 20 декабря, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Киевский режим не может дать прогнозы по срокам возобновления стабильного энергоснабжения на Украине. Об этом 20 декабря заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеообращение размещено в его телеграм-канале.
По его словам, сейчас в энергосистеме Украины работает восемь блоков атомных станций и десять тепловых станций. При этом в стране в результате существенных повреждений в сети сохраняется значительный дефицит электроэнергии.
Шмыгаль отметил, что в 11 областях Украины применяются аварийные отключения.
«Давать любые прогнозы о возобновлении стабильного энергоснабжения, к сожалению, невозможно. Мы говорим людям, что ситуация сложная, что свет может быть лишь по несколько часов в день», — заявил он.
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